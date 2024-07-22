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Чинахов назвал российский город, который ему напоминает Коламбус

Чинахов назвал российский город, который ему напоминает Коламбус
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал, с каким из российских городов можно сравнить столицу штата Огайо.

«Наверное, что-то ближе к Омску. Такой же небольшой и с шикарными болельщиками. И со своими красивыми местами. Какие из них посоветую посетить? Сходить на хоккейный матч (улыбается)», — сказал Чинахов в интервью «Известиям».

В сезоне-2023/2024 23-летний Чинахов сыграл в 53 матчах за «Блю Джекетс», в которых набрал 29 (16+13) очков. Его команда заняла последнее, восьмое место в Столичном дивизионе.

Напомним, 20 июля Чинахов стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ.

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