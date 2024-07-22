Чинахов назвал российский город, который ему напоминает Коламбус

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал, с каким из российских городов можно сравнить столицу штата Огайо.
«Наверное, что-то ближе к Омску. Такой же небольшой и с шикарными болельщиками. И со своими красивыми местами. Какие из них посоветую посетить? Сходить на хоккейный матч (улыбается)», — сказал Чинахов в интервью «Известиям».
В сезоне-2023/2024 23-летний Чинахов сыграл в 53 матчах за «Блю Джекетс», в которых набрал 29 (16+13) очков. Его команда заняла последнее, восьмое место в Столичном дивизионе.
Напомним, 20 июля Чинахов стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ.
Лучшие снайперы российского хоккея: