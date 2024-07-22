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«Мы сделали легендарное событие!» Сергачёв предложил повторить «Матч года» следующим летом

«Мы сделали легендарное событие!» Сергачёв предложил повторить «Матч года» следующим летом
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился эмоциями от прошедшего 20 июля в Москве «Матча года», а также предложил идею повторного проведения мероприятия в 2025 году.

«Мы сыграли в свою любимую игру, сделали праздник для болельщиков и собрали денег на благотворительность Добавить мне нечего, это было легендарно. Спасибо всем ребятам, что приехали и сыграли классный матч! Спасибо болельщикам за крутую атмосферу! И самое большое спасибо идёт организаторам Матча года! Мы сделали легендарное событие, и я нами горжусь!

Хотите Матч года следующим летом?» — написал Сергачёв.

Напомним, идея проведения благотворительного матча с участием российских звёзд НХЛ и российских звёзд КХЛ принадлежала Михаилу Сергачёву, Александру Овечкину и Артемию Панарину. Основную часть денежных средств, которая выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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