«Спорт объединяет!» Ничушкин сфотографировался с Нагорным, Джикией и Гаджиевым

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин опубликовал в социальных сетях совместный пост с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Никитой Нагорным, в котором спортсмены показали своим подписчикам, как посетили боксёрский вечер в Москве 20 июля.

Ничушкин и Нагорный опубликовали фотографию, на которой стоят в компании экс-защитника футбольного «Спартака» Георгия Джикии и главы лиги АМС Fight Nights Камила Гаджиева.

«Спорт объединяет!» — написали спортсмены.

Фото: Соцсети Валерия Ничушкина и Никиты Нагорного

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.

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