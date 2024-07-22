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Джефф Скиннер — лидер среди действующих игроков НХЛ по количеству матчей без плей-офф

Пресс-служба канадского спортивного телеканала Sportsnet опубликовала пост в социальных сетях, в котором представила топ-10 действующих игроков НХЛ по количеству сыгранных матчей в лиге без появления в плей-офф.

Так, лидером в данном рейтинге является нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Скиннер, на счету которого к данному моменту 1006 сыгранных матчей, которые пришлись исключительно на регулярный чемпионат. На втором месте — защитник «Филадельфии Флайерз» Расмус Ристолайнен — 713 игр. Тройку лидеров замыкает форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Земгус Гиргенсонс — 688 матчей регулярки подряд.

Примечательно, что всех троих вышеназванных игроков объединяет многолетнее выступление за «Баффало Сэйбрз» — клуб, который не может выйти в плей-офф уже 13 сезонов кряду.

Отметим, что среди россиян в топ-10 данного списка невезучих никого нет.

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