Назаров объяснил, на что может повлиять возвращение КХЛ к лимиту на легионеров в 5 человек

Известный тренер Андрей Назаров считает, что возвращение КХЛ к лимиту в пять легионеров скажется на перспективах молодёжи пробиваться в состав клубов лиги.

«Хоккейное межсезонье в России постепенно завершается. Грядущий чемпионат обещает стать ещё более интересным, чем предыдущий. Мы видим, что произошли очередные изменения в правилах, а также лига снова вернулась к лимиту на иностранцев в пять человек. На что это может повлиять? Скоро, наверное, все наши тренеры выучат английский язык, а вот молодёжи пробиваться в состав будет сложнее. Хотя и принцип честной конкуренции никто не отменял.

Пока у нас активно обсуждаются хоккейные дела, в Америке совершенно не до спорта. Сперва там стреляли в одного из кандидатов в президенты, а затем действующий глава государства собрался с мыслями и заявил о том, что дорабатывает срок, после чего уходит на пенсию. Трагикомедии в США плавно переходят в комедии, наблюдать за всей этой мыльной оперой на фоне российских политических и общественных успехов не совсем необычно. Главное, что мы знаем: победа всё равно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: