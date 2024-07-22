БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» представил нового генерального директора

«Амур» представил нового генерального директора
Комментарии

Новым генеральным директором хабаровского «Амура» назначен Евгений Лугин, сообщает пресс-служба дальневосточной команды.

Лугин родился в Хабаровске в 1967 году. С 2011 по 2014 годы осуществлял функции коммерческого директора «Амура». С сентября 2020 по март 2021 года функционер работал в должности исполнительного директора клуба.

Напомним, предыдущий гинеральный директор «тигров» Роман Крамарь покинул свой пост 15 июля. Он проработал на этой должности четыре года.

В прошлом сезоне «Амуру» впервые с 2018 году удалось пробиться в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровский клуб уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» в серии из шести матчей.

Материалы по теме
Роман Крамарь покинул пост генерального директора «Амура»

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android