«Деда Миша, запомним его таким!» Шарипзянов почтил память умершего сервисмена «Авангарда»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов опубликовал пост в социальных сетях, в котором почтил память скончавшегося накануне ветерана омского хоккея, сервисмена «ястребов» Михаила Дурдина.

Хоккеист выложил фотографию Дурдина с Кубком Гагарина, завоёванным «Авангардом» в 2021 году.

«Деда Миша, запомним его таким! С улыбкой, поднятой рукой и кубком», — написал Шарипзянов, добавив эмодзи в виде сложенных рук.

Фото: Соцсети Дамира Шарипзянова

Напомним, Михаил Дурдин ушёл из жизни вчера, 21 июля, в возрасте 68 лет. Он дебютировал на льду в составе «Авангарда» в 18-летнем возрасте в сезоне-1974/1975. В чемпионате-1981/1982 Михаил стал третьим бомбардиром команды, забросив 19 шайб и сделав 7 передач. Он занимает 12-е место по количеству сыгранных матчей за всю историю клуба, 17-е место по количеству заброшенных шайб. Также в чемпионате СССР Дурдин выступал за новосибирский СКА.

После окончания карьеры хоккеиста Дурдин работал тренером в хоккейных клубах «Смена» и «Авангард» с командами 1985 и 1988 годов рождения. С 1998 года работал во взрослой команде «Авангард».

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