Кожевников — о Москве: Питер приехал на «копейке», а мы даже до «москвичей» не додумались

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, какое событие для него стало главным на прошедшей неделе.

«Для меня — матч звёзд НХЛ и КХЛ. Собрать в летней и избалованной зрелищами Москве полную арену — это успех.

Понятно, что мы увидели летний хоккей, шуточки-прибауточки, это нормально. Самое главное, что наш хоккей показал, кто в доме хозяин.

Нужно ли продолжать? Я считаю, что нам в Москве не хватает хоккейной активности. В Питере такой ажиотаж — все последние годы, а вот главная столица от северной немного отстала. Хотя в прошедшем сезоне Москва за счет подъёма «Спартака» сделала хороший шаг вперёд, это радует.

Москве не хватает креатива? Именно так. На «копейке» на «Матч года» приезжает Санкт-Петербург, а вот мы, москвичи, не додумались даже до «москвичей». Столько суперзвёзд в нашей столице — но креатив пока чуть позади. Надо догонять Питер!» — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, на «копейке» на «Матч года» приехал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Основную часть денежных средств, которая выручена от проведения благотворительного матча между российскими звёздами КХЛ и российскими звёздами НХЛ, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: