Голдобин — об отцовстве: советую всем заводить детей, у кого их ещё нет

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поделился эмоциями от первых месяцев отцовства после рождения дочери.

«Я бы сам не справился с выбором одежды, поэтому мне со стилем все помогают – и жена, и даже дочь. Дочке ещё полгода нет, но я уже кайфую от неё. Она где-то с трёх месяцев начала мне улыбаться, узнаёт меня. Жду, когда подрастёт, чтобы поболтать с ней и поиграть. Мне нравится отцовство, советую всем заводить детей, у кого их ещё нет», — сказал Голдобин в интервью «ВсеПроСпорт».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Голдобин провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. В плей-офф на счету Голдобина 9 (3+6) результативных баллов в 11 матчах. В мае форвард продлил контракт с красно-белыми.

Лучшие снайперы российского хоккея: