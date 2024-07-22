Артемий Панарин оценил своё выступление в завершившемся сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о прошедшем сезоне НХЛ, в котором его команда уступила в финале Восточной конференции «Флориде Пантерз» (2-4 в серии).

«Я считаю, что провёл хороший сезон. У меня многое получалось, и команда играла здорово. Конечно, обидно было проиграть в плей-офф «Флориде», этим мы не можем быть довольны, будем идти дальше», — сказал Панарин в интервью ТАСС.

Всего в завершившемся плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Напомним, 20 июля Панарин стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ. Артемий являлся одним из организаторов мероприятия совместно с Александром Овечкиным и Михаилом Сергачёвым.

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