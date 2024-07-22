Защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал, почему продлил контракт с армейцами

Канадский защитник ЦСКА Колби Уильямс объяснил, почему принял решение продлить контракт с армейцами.

«Лично для меня это прекрасная возможность играть за такую ​​талантливую команду. Возлагаются большие надежды. Я провёл в ЦСКА примерно половину прошлого сезона, но теперь с нетерпением жду начала сезона с самого первого дня.

Все понимают, какие ожидания всегда от ЦСКА. Прошлый год был для команды неудачным. У каждого из нас было больше времени, чтобы подумать и потренироваться к предстоящему сезону. Надеюсь, команде пойдёт это на пользу. Состав обновился, и все мы подойдём отдохнувшими, с новыми силами», — приводит слова Уильямса пресс-служба красно-синих.

Напомним, срок нового соглашения ЦСКА с легионером составил два года. Уильямс начинал минувший чемпионат КХЛ в «Адмирале», а с середины ноября продолжил его в составе ЦСКА.

В заключительной игре регулярного чемпионата в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар» защитник армейцев получил повреждение в первой же смене и не смог продолжить встречу, завершив, таким образом, весь сезон.

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