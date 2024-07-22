Знарок — о Панарине: меня больше радуют два внука

Бывший главный тренер сборной России, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок прокомментировал недавнее высказывание Артемия Панарина о том, что «у него тренер не только в «Рейнджерс», но и дома». Напомним, Панарин женат на дочери Знарка Алисе.

«Если он так говорит — наверное, я помогаю. Я рад, что мои разговоры с ним, разборы каких-то матчей идут на пользу. Это дорогого стоит. И не у каждого такое есть в жизни! Но меня больше радуют два внука…» — сказал Знарок в интервью «Матч ТВ».

Напомним, на прошедшем 20 июля в Москве благотворительном матче с участием российских звёзд НХЛ и российских звёзд КХЛ Олег Знарок входил в тренерский штаб первых.

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