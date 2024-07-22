Марченко — о своём будущем: в Россию возвращение не допускаю

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о ситуации со своим новым контрактом с «жакетами». Ранее форвард обратился в арбитраж из-за того, что стороны не могут найти компромисс по зарплате хоккеиста.

«Арбитраж назначен на 31 июля, к процедуре суда я готов. Если дело дойдёт до арбитража, то могу допустить обмен. Но это будем думать по ситуации, потому что ещё есть около 10 дней. Потом будет видно, как пройдёт арбитраж, какие будут сказаны друг другу слова. В Россию возвращение не допускаю. Как бы мне здесь ни нравилось и ни хотелось тут жить, играть мне хочется в НХЛ», — сказал Марченко в интервью ТАСС.

Напомним, 20 июля Марченко принял участие в благотворительном «Матче года» на «ЦСКА Арене» в Москве, где выступил за команду российских звёзд НХЛ.

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