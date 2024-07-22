31-летний защитник Беляков объяснил, почему принял решение перейти в фарм-клуб ЦСКА

Защитник Фёдор Беляков объяснил, почему в мае решил подписать односторонний контракт с ЦСКА, согласно которому ближайший сезон он проведёт в ВХЛ в составе «Звезды».

«У меня были предложения от нескольких клубов. Основным фактором стала возможность выступать дома. Я обзавелся семьёй, плюс в Москве живут родители, которым тоже надо помогать. Проводить год без семьи мне не хотелось. Руководство ЦСКА проявило во мне наибольшую заинтересованность, остальные клубы говорили, что им ещё надо подумать. С ЦСКА всё решилось быстро — мне позвонили, предложили приехать и поговорить. Я пообщался с руководством и уже на следующий день обо всём договорился.

У меня был разговор с Ринатом Равильевичем Хасановым (главный тренер «Звезды». — Прим. «Чемпионата»). Мне рассказали, какую роль видят для меня в «Звезде», какие ставятся задачи. В нашем хоккее сейчас идёт омоложение — и в КХЛ, и в ВХЛ. Я должен буду делать то, чего требует тренерский штаб, и помогать молодым ребятам осваиваться в начале их хоккейного пути.

Когда в предыдущих сезонах я встречался со «Звездой» на льду, то ощущения перед матчами были как и всегда в случае с фарм-клубами: «Опять эта молодёжь, злые, голодные, сейчас закусают». Тренерский штаб, где бы я ни играл, всегда настраивал, что ребята молодые, им есть что доказывать. К этому должны стремиться и возрастные игроки. Надо всегда оставаться голодным до хоккея, до побед, не быть «в тёплой ванне». Для меня это тоже будет неоценимый опыт, что я самый возрастной в команде. Молодые ребята не должны испытывать уважения ко мне на льду, если они сильнее, то должны это показывать. Для меня это тоже хороший стимул, потому что конкуренция — двигатель прогресса», — приводит слова 31-летнего Белякова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, Беляков уже выступал за армейский клуб. Он отыграл за «Звезду» в сезоне-2018/2019, набрав 8 (1+7) очков в 47 матчах при показателе полезности «+17». Минувший сезон он провёл в составе «Югры», с которой в 2021 году выигрывал Кубок Петрова.

Также в КХЛ защитник выступал за «Барыс», «Нефтехимик», «Адмирал», «Сибирь», «Торпедо» и «Авангард». В 253 встречах Беляков записал на свой счёт 19 (4+15) очков с показателем полезности «-16».

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