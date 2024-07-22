«Невероятные виды». Клим Костин поделился живописными пейзажами Алтая

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит отпуск на Алтае.

Хоккеист выложил живописную фотографию на фоне реки и гор этого региона южной Сибири.

«Невероятные виды тут, конечно..» — написал Костин.

Фото: Соцсети Клима Костина

Напомним, Костин стал игроком «Шаркс» 8 марта в результате обмена из «Детройт Ред Уингз». В 19 сыгранных матчах за калифорнийский клуб 25-летний форвард набрал 10 (5+5) очков. Его команда заняла последнее, восьмое место в Тихоокеанском дивизионе.

Также, помимо «Сан-Хосе» и «Детройта», за карьеру в НХЛ россиянин защищал цвета «Эдмонтон Ойлерз» и «Сент-Луис Блюз».

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