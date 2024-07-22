«Авангард» заключил контракт на два года с нападающим Дмитрием Злодеевым

«Авангард» заключил двустороннее соглашение сроком на два года с форвардом Дмитрием Злодеевым, права на которого сибиряки получили ранее в результате обмена с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба «ястребов».

22-летний Злодеев сезон-2023/2024 провёл в АХЛ, в составе «Абботсфорд Кэнакс». Он сыграл в 21 матче регулярки и набрал один результативный балл (заброшенная шайба).

В КХЛ форвард выступал за «Спартак» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. Всего на счету Злодеева 20 игр в лиге и одно набранное очко (передача).

В минувшем сезоне «Авангард» вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Локомотиву» (3-4). По ходу этой серии был отправлен в отставку главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.

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