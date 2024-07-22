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Артемий Панарин поделился мнением о перспективах Матвея Мичкова в НХЛ

Артемий Панарин поделился мнением о перспективах Матвея Мичкова в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил перспективы российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Я считаю, что Мичков вполне может закрепиться в НХЛ. Он талантливый, способный парень, у него хорошая команда. Думаю, у него всё есть для того, чтобы заиграть в НХЛ», — сказал Панарин в интервью ТАСС.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко. Россиянин подписал контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Соглашение рассчитано на три года.

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