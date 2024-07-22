Братья Кожуховы из красноярского «Сокола» приедут на просмотр в «Барыс»

24-летние нападающие красноярского «Сокола» Юрий и Илья Кожуховы сообщили о том, что в ближайшее время отправятся на просмотр в клуб КХЛ.
«Всё хорошо. Да, собираемся в «Барыс» на просмотровый контракт. Узнаете, если перейдём», — сказал Юрий Кожухов в интервью Legalbet.
Юрий провёл 56 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ-2023/2024 и набрал 40 (20+20) очков. В плей-офф заработал шесть (2+4) результативных баллов в 11 встречах.
На счету Ильи Кожухова 40 (16+22) очков в 56 матчах регулярки прошлого сезона и шесть (1+5) баллов в 11 играх плей-офф.
Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).
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