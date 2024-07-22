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Московское «Динамо» представило шлем с оригинальным дизайном для голкипера Хантера Миски

Московское «Динамо» представило шлем с оригинальным дизайном для голкипера Хантера Миски
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Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба представило шлем американского голкипера Хантера Миски, с которым, как сообщал ранее «Чемпионат», бело-голубые должны подписать однолетний контракт в ближайшее время.

Дизайн шлема выполнен в традиционных цветах столичной команды, а его заднюю часть украшает рисунок трёх волков. Также проекция этого животного нанесена на верхнюю часть данного элемента экипировки.

Последние два сезона вратарь провёл в Германии, выступая за клуб «Штраубинг Тайгерс». В составе бело-голубых Хантер заменит Илью Коновалова, который не принял контрактное предложение москвичей и находится в статусе ограниченно свободного агента.

На счету 29-летнего американца есть также минимальный опыт выступлений в НХЛ, где он защищал цвета «Аризоны Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Всего в сильнейшей лиге мира Миска провёл шесть матчей.

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