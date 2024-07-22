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Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв назвал двух лучших тренеров КХЛ

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв назвал двух лучших тренеров КХЛ
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Бывший футболист сборной России, французского «Марселя» и ряда российских клубов Дмитрий Сычёв рассказал, кого считает лучшими тренерами в КХЛ.

«Очень нравится, как ставит игру Жамнов в «Спартаке». Павел Порядин и Коля Голдобин очень прибавили. Они поражают своим креативным мышлением. Конечно, Игорь Николаевич Ларионов в «Торпедо». Был лично на стажировке у него. Видел, как команда готовится к играм. Очень импонирует его стиль», — сказал Сычёв в интервью Legalbet.

Напомним, в настоящее время Сычёв работает в качестве президента футбольного клуба «Иртыш» (Омск). Он является чемпионом России 2004 года в составе московского «Локомотива». Также с железнодорожниками Сычёв выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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