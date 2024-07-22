Генменеджер «Авангарда» прокомментировал переход Дмитрия Злодеева в их команду

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что переход Дмитрия Злодеева — это обретение качества и глубины в игре клуба.

«Дмитрий принял решение продолжить карьеру в КХЛ, осознавая высокие задачи, стоящие перед нашим клубом. После его подписания можно с уверенностью сказать, что при комплектовании команды в межсезонье центральная ось «Авангарда» обрела качество и глубину», — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».

Напомним, Злодеев заключил двухлетний контракт с «Авангардом» и сыграет под номером 25. Прошлый сезон хоккеист провёл в АХЛ, набрав в 21 матче одно очко, забросив шайбу. Злодеев уже успел сыграть в составе «Авангарда», перейдя в команду в результате обмена с «Нефтехимиком».