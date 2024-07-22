«Я бы вообще ему «Везина Трофи» отдал». Олег Знарок — о Бобровском

Хоккеист, бывший тренер сборной России Олег Знарок рассказал, как смотрел финал Кубка Стэнли и болел за Сергея Бобровского.

«Я смотрел, болел за Серёгу Бобровского. Там были качели: то 3-0 в серии повела «Флорида», и казалось, что вылезти невозможно. Но «Эдмонтон» победил один раз — так, новый поворот. При 3-2 в серии начали уже немножко нервничать. При 3-3 я уже стал тревожиться.

И позвонить нельзя. Понимаю, что плохо отвлекать в такой момент. Но слава богу, что Серёга справился, как и вся «Флорида» — и мечта его сбылась. И наша мечта — тоже, что он Кубок Стэнли над головой поднял.

Я бы вообще ему «Везина Трофи» отдал как лучшему вратарю лиги. Он и регулярку замечательную провёл, и команду свою в плей-офф просто вытащил», — приводит слова Знарка «Матч ТВ».

Напомним, голкипер «Флориды Пантерз» Бобровский защищал ворота в последнем матче с «Эдмонтоном», пропустив всего одну шайбу и отразив 23 броска по воротам.