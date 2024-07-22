«Авангард» представил новую абонементную программу на предстоящий сезон

Хоккейный клуб «Авангард» представил новую абонементную программу на сезон-2024/2025. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба.

Постоянные болельщики «Авангарда», которые уже имели абонемент, смогут продлить его со 2 по 6 августа со скидкой. Максимальная стоимость её может составлять 30%. С 7 августа открываются продажи абонементов, их тоже можно будет приобрести со скидкой 15% при выполнении определённых условий.

Те, кто приобретёт абонемент, смогут попасть на презентацию команды, которая пройдёт 30 августа. Также в абонемент входят посещение клубных мероприятий, массовое катание со скидкой, выгодное посещение матчей МХЛ, ВХЛ и предсезонных матчей «Авангарда».

Ранее скидка на продление абонементов доходила до 40%, в прошлом сезоне абонементы имели другой набор бонусов при покупке, а «фанатский» абонемент теперь заменён на «всё включено».