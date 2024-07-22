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«Это потеря для «Каролины». Пётр Кочетков — об уходе Кузнецова

«Это потеря для «Каролины». Пётр Кочетков — об уходе Кузнецова
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Российский хоккеист, вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков объяснил, почему уход Евгения Кузнецова стал потерей для их команды.

«Однозначно это потеря для «Каролины». Во-первых, игроков такого класса, таких креативных в целом очень мало в лиге. Он центральный, русский, и лично мне нравилось, что он привнёс изюминку в нашу команду. У нас очень систематичная команда, и не хватает игроков такого плана, как Евгений, которые могут сыграть нестандартно, сделать то, насчёт чего тренер не против», — приводит слова Кочеткова ТАСС.

Он также добавил, что за несколько дней до того, как новость появилась в СМИ, узнал, что Кузнецов не останется в «Каролине», но думал, что это будет обмен между командами внутри лиги.

Напомним, Кузнецов уже расторг контракт с клубом НХЛ и перейдёт в КХЛ. Это подтвердил его агент Шуми Бабаев.

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