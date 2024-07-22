БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миронов назвал причины своего неожиданного перехода в «Спартак»

Миронов назвал причины своего неожиданного перехода в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хоккеист Андрей Миронов заявил, что у него были причины для перехода в «Спартак», это в том числе и семейные обстоятельства.

«Я прекрасно понимаю, что для всех это огромная неожиданность, но у меня есть на это свои причины. Плюс я переходил к тренеру — Алексею Юрьевичу Жамнову. Мы с ним разговаривали на эту тему долго, также есть семейные обстоятельства.

Полкоманды были со мной в «Динамо», поэтому многих знаю. С Димкой Вишневским вообще можно сказать, что родственники. Думаю, никаких проблем с адаптацией не будет», — сказал Миронов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Напомним, Миронов – воспитанник школы «Динамо» и провёл в команде 11 сезонов, став в её составе обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2012/2013. Он также является двукратным призёром чемпионатов мира. 1 мая 2024 года стало известно о подписании хоккеистом контракта со «Спартаком» на два сезона.

Материалы по теме
Голдобин: переход Миронова в «Спартак» был неожиданным, он с детства в «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android