Миронов назвал причины своего неожиданного перехода в «Спартак»

Российский хоккеист Андрей Миронов заявил, что у него были причины для перехода в «Спартак», это в том числе и семейные обстоятельства.

«Я прекрасно понимаю, что для всех это огромная неожиданность, но у меня есть на это свои причины. Плюс я переходил к тренеру — Алексею Юрьевичу Жамнову. Мы с ним разговаривали на эту тему долго, также есть семейные обстоятельства.

Полкоманды были со мной в «Динамо», поэтому многих знаю. С Димкой Вишневским вообще можно сказать, что родственники. Думаю, никаких проблем с адаптацией не будет», — сказал Миронов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Напомним, Миронов – воспитанник школы «Динамо» и провёл в команде 11 сезонов, став в её составе обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2012/2013. Он также является двукратным призёром чемпионатов мира. 1 мая 2024 года стало известно о подписании хоккеистом контракта со «Спартаком» на два сезона.