Хатакка переподписал с «Нью-Джерси Дэвилз» контракт на один год

Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» переподписал однолетний двусторонний контракт с Сантери Хатаккой на сумму $775 тыс. на уровне НХЛ и $125 тыс. на уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Том Фицджеральд.

23-летний Хатакка за минувший сезон принёс команде два очка за 12 матчей. Он отдал две голевые передачи, его коэффициент полезности "+5". Основное время прошлого сезона он всё же провёл в команде АХЛ «Ютика Кометс», где смог за 48 проведённых матчей набрать 20 очков (5+15).

В сезоне-2021/2022 Хатакка провёл девять матчей за «Сан-Хосе» и также принёс два результативных очка команде.

Ранее в «Дэвилз» оценили игру российского 18-летнего хоккеиста, дебютировавшего в КХЛ за «Торпедо», Антона Силаева.