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Агент Гусева — о переходе в НХЛ: мы не обсуждали с Никитой ноябрь

Агент Гусева — о переходе в НХЛ: мы не обсуждали с Никитой ноябрь
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Агент Гусева Александр Черных прокомментировал слухи о том, что Никита Гусев не вернётся в Россию до ноября.

«Ни я, ни Юрий Николаев, ни другие представители нашего агентства не обсуждали с Никитой Гусевым ноябрь. Мы обсуждали конец июля.

Я не говорю, что он не будет пробоваться в НХЛ. Если клубы из Северной Америки что-то предложат, то Никита будет принимать решение и нам его озвучит», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Напомним, контракт игрока с московским «Динамо» завершился 30 апреля, но новый ещё не был подписан. В сезоне-2023/2024 Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в 68 матчах.

Сама команда дошла лишь до 1/4 финала плей-офф КХЛ, где проиграла 0-4 в серии челябинскому «Трактору».

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