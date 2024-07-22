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«Монреаль» готов оформить переход Демидова в предстоящем сезоне при определённых условиях

«Монреаль» готов оформить переход Демидова в предстоящем сезоне при определённых условиях
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Генменеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз готов говорить о переходе Ивана Демидова в их систему в случае, если СКА откажется от сотрудничества с хоккеистом на предстоящий сезон.

«В этом сезоне у него контракт в Санкт-Петербурге. Если он будет играть в КХЛ, то это будет отличная среда для него на год. Если его не будет в КХЛ, нам придётся посмотреть, какие у нас есть варианты», — приводит слова Хьюза Montreal Gazette.

Напомним, «Монреаль» выбрал Демидова на прошедшем драфте НХЛ. Его контракт действует до конца апреля 2025 года, но уже сейчас хоккеист оказывается переподписывать его со СКА.

Демидову 18 лет, он успел дебютировать в СКА, но сейчас играет в основном в молодёжной команде системы. В этом сезоне ему удалось оформить пента-трик. Согласно рейтингу The Athletic, он является третьим по счёту лучшим проспектом НХЛ.

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