Никита Задоров рассказал, что нужно, чтобы стать звездой НХЛ

Российский хоккеист, защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал, что требуется, чтобы стать звездой НХЛ.

«Самое главное — это преданность делу. Вы станете звездой, только если посвятите свою жизнь игре в хоккей. Каждую её минуту. Это вопрос характера и лидерства. Всё или ничего.

У меня это есть, но не на том же уровне, как у таких лучших игроков, как Маккиннон, Макдэвид, Кросби и Хара. У этих ребят другой образ мышления. Именно это делает их великими в своих видах спорта», — приводит слова Задорова RG.

Напомним, Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли.

Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.