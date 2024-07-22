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Матвей Мичков опубликовал фото из самолёта, намекнув на вылет в расположение «Филадельфии»

Матвей Мичков опубликовал фото из самолёта, намекнув на вылет в расположение «Филадельфии»
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Российский хоккеист, новоиспечённый игрок «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отправился в США в самолёте первым классом и, скорее всего, прибудет в расположение клуба. Фото он выложил в своих социальных сетях.

«Что дальше?» — написал хоккеист на фотографии.

Фото: Из личного архива Матвея Мичкова

Напомним, Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией». Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

Ранее один из защитников «Филадельфии» говорил, что готов помочь хоккеисту при любом вопросе в период адаптации к стране и клубу. Многие известные личности высказались по поводу перехода 16-летнего игрока в НХЛ.

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