Роман Ротенберг поблагодарил Михаила Сергачёва за «Матч года»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил российского хоккеиста, защитника «Юты» Михаила Сергачёва за организацию «Матча года». Он выложил фото с подписью в свой телеграм-канал.

«Спасибо Миша», — написал Ротенберг под постом.

Напомним, матч между звёздами российского и мирового хоккея завершился 20 июля со счётом 8:8 и был благотворительным. 10 млн рублей, собранных на мероприятии, будут отправлены в фонды помощи. Организатором матча стали российские хоккеисты, которые сейчас выступают в НХЛ — Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачёв.

Некоторые из участвовавших хоккеистов высказали надежду на то, что «Матч года» станет постоянным мероприятием, а Панарин и Овечкин говорили о том, что подумают над предложение пригласить иностранных звёзд на матч в России.