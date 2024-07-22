Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Гавриков оценил минувший сезон КХЛ

Российский хоккеист, защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков заявил, что следил в первую очередь за плей-офф КХЛ, и он в турнире был сильным.

«Следил в первую очередь за плей-офф КХЛ и за финалом. Здорово прошёл сезон, «Магнитка» выиграла. Хороший, сильный плей-офф был», – приводит слова Гаврикова «Советский спорт».

Напомним, сам Гавриков 20 июля участвовал в благотворительном «Матче года», сыграв в команде сборной НХЛ. Матч завершился со счётом 8:8. Собранные во время встречи деньги — 10 млн рублей — будут отправлены на благотворительность, в фонды помощи хоккеистов и партнёров мероприятия.

Многие из известных личностей выражали благодарность за проведение мероприятия, а на стадионе собрались более 12 тысяч болельщиков.