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«Несомненно, один из величайших игроков всех времён». RMNB — об Овечкине в престижном топе

«Несомненно, один из величайших игроков всех времён». RMNB — об Овечкине в престижном топе
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Хоккейный блог из Вашингтона RMNB проанализировал рейтинг лучших спортсменов, составленный ESPN. В нём легендарный российский хоккеист Александр Овечкин стал 54-м, но в RMNB с этим не совсем согласны.

«Несомненно, один из величайших игроков всех времён. Овечкин — один из трёх хоккеистов, попавших в список, присоединившись к Сидни Кросби и Коннору Макдэвиду. Столь «низкое» положение Овечкина в рейтинге является спорным, поскольку игроки с менее впечатляющей общей карьерой в своих видах спорта, такие как Адриан Бельтре (МЛБ), Стив Нэш, Алекс Родригес, Яннис Адетокунбо и Дирк Новицки, находятся в рейтинге сразу перед Овечкиным», — написано в статье RMNB.

Напомним, Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету хоккеиста 853 гола. Рекорд Гретцки составляет 894.

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