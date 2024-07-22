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Джо Павелски написал трогательные слова по случаю завершения карьеры

Джо Павелски написал трогательные слова по случаю завершения карьеры
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В середине июля 40-летний нападающий Джо Павелски объявил о завершении карьеры. Теперь он написал трогательные слова о том, как прошла его жизнь в большом спорте.

«Последние 18 лет я чувствовал себя одним из счастливчиков. Я смог осуществить свою детскую мечту, играя в НХЛ за две великие команды – сначала за «Сан-Хосе», а затем за «Даллас» – в окружении лучших людей, которых может предложить хоккейный мир. Время, проведённое в этих городах, позволило мне установить глубокие связи с обеими фанатскими базами, и эта связь дала мне дополнительное топливо, необходимое для того, чтобы оправдать ожидания, которые я возложил на себя.

Я дорожил каждым шансом побороться за чемпионство, и поэтому каждый день приходить на каток было захватывающим и чрезвычайно мотивирующим. Любовь и поддержка, которую я чувствовал от вас всех, помогли мне пережить трудные времена и помогли создать те важные моменты, и теперь это опыт, которым мы дорожим и которым делимся вместе», — написал Павелски в одной из соцсетей.

Напомним, вся карьера Павелски была посвящена «Далласу» и «Сан-Хосе». В составе обеих команд он доходил до финала Кубка Стэнли, но завоевать его ему не удалось. За все 18 сезонов в НХЛ он набрал 1068 очков.

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40-летний Джо Павелски объявил о завершении карьеры
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