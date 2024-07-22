«Предположения не обоснованы». Экс-работник ИИХФ — о переходе Демидова из СКА в «Монреаль»

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что предположения о том, что «Монреаль» вступит в переговоры о переходе Ивана Демидова со СКА в обмен на денежную компенсацию беспочвенны.

«Любые предположения о том, что «Канадиенс» вступят в переговоры с российским клубом, чтобы получить Демидова за деньги, беспочвенны. Это не разрешено коллективным соглашением. И это не было сделано в истории между «Филадельфией» и Мичковым.

Помимо того, что любые трансфертные платежи клубам будут нарушать коллективный договор, весьма вероятно, что любой денежный перевод в Россию будет нарушать санкции Канады и США», — прокомментировал ситуацию Шемберг в одной из соцсетей.

Напомним, ранее генменеджер «Монреаля» Кейт Хьюз заявлял, что в случае, если Демидов не будет играть в СКА предстоящий сезон, то им придётся рассмотреть варианты, которые у них есть.