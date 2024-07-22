Журналист The Athletic предположил, с кем будут играть российские нападающие в «Коламбусе»

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн предположил, в каких связках могут оказаться российские хоккеисты в «Коламбусе».

Так Кирилл Марченко, по мнению Порцлайна, может стать лучшим правым нападающим первого звена, особенно если Патрик Лайне будет обменян. Он будет взаимодействовать с опытным Джонни Годро, ставшим лидером по очкам за прошлый сезон, и Шоном Монаханом, который провёл результативный прошлый сезон в «Виннипеге»

В третьем звене Егор Чинахов и Дмитрий Воронков по краям могут сыграть с Коулом Силлинджером в качестве центрального нападающего. Чинахова Порцлайн отметил как стремительно развивающегося хоккеиста, забившего в прошлом сезоне 16 шайб в 53 матчах и имеющего возможность сделать больший прогресс, если останется здоровым. Воронков, по замечанию журналиста, сбавил в скорости во второй половине сезона НХЛ. Теперь, как только он сможет решить вопрос со своей атлетической формой и больше подключать ноги, то станет опасен для противников.