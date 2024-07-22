Экс-тренер «Миннесоты» Дин Эвасон назначен на эту же должность в «Коламбус Блю Джекетс»

Экс-тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон, которого уволили с поста в конце ноября 2023 года, стал главным тренером «Коламбуса». Об этом сообщается в официальных социальных сетях клуба.

Эвасон был уволен с поста главного тренера в первой половине минувшего сезона, после того как «Миннесота» под его руководством проиграла семь матчей подряд и находилась на 14-м месте таблицы Западной конференции, набрав 14 очков в 19 матчах.

На должность Эвасона был назначен бывший главный тренер «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» Джон Хайнс. Он остаётся в качестве руководителя команды и по сей день.

Отметим, что Эвасон был тренером «Миннесоты» с 2020 года.

В составе «Коламбуса» играют российские нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов.