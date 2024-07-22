«Его карьеру осложнила травма». Журналист The Athletic — об игре Тарасова в «Коламбусе»

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн составил рейтинг вратарей «Коламбуса», и из трёх голкиперов российский хоккеист Даниил Тарасов оказался на втором месте. Порцлайн отметил, что травма Тарасова осложнила его карьеру, но он восстанавливается и бросает вызов латвийцу Мерзликину.

«Карьеру Тарасова осложнила травма, но он начал восстанавливаться и бросил вызов Мерзликину за игровое время во второй половине прошлого сезона. У него есть шансы в НХЛ, это точно. Не удивляйтесь, если игровое время будет делиться 50 на 50», — написал журналист в статье.

Отметим, что Элвис Мерзликин стал первым в личном рейтинге Порцлайна. Несмотря на то что латвиец провёл больше всего матчей в сезоне за «Коламбус» — 41, всё же процент отражённых бросков у него хуже (89,7%), чем у Тарасова или Джета Гривза, у обоих 90,8%.