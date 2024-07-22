«Появится шанс помочь Иржичеку». Журналист The Athletic — о роли Проворова в «Коламбусе»

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн назвал Ивана Проворова именно тем защитником, который может помочь Давиду Иржичеку остаться в НХЛ, если сыграет с ним в связке.

«Проворов приближается к последнему сезону по своему контракту, что делает его очевидным разменным козырем. А до тех пор мы полагаем, что у него появится шанс помочь Иржичеку остаться в НХЛ. Проворов снова сыграл все 82 матча, показав третий результат в карьере по набору очков. В основном Проворов является надёжным защитником», — написал журналист в статье.

Напомним, Проворов набрал 32 очка в минувшем сезоне, забив пять голов и отдав 27 голевых передач. Ранее Порцлайн постарался также спрогнозировать, как в предстоящем сезоне сыграют российские хоккеисты «Коламбуса» в нападении.