Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что президент России Владимир Путин подарил ему на свадьбу.
«Это сервиз был, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.
20 июля Александр принял участие в благотворительном матче со звёздами мирового и российского хоккея, который прошёл в Москве. Помимо Овечкина, в нём приняли участие Евгений Малкин, Павел Бучневич, Михаил Сергачёв и другие.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.
Супруга Овечкина показала оригинальный сюрприз от мужа: