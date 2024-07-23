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Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу

Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу
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Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что президент России Владимир Путин подарил ему на свадьбу.

«Это сервиз был, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

20 июля Александр принял участие в благотворительном матче со звёздами мирового и российского хоккея, который прошёл в Москве. Помимо Овечкина, в нём приняли участие Евгений Малкин, Павел Бучневич, Михаил Сергачёв и другие.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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