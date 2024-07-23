Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнил российских и американских болельщиков.

«В США культура болельщиков другая… То есть они приходят семьями, покупают кока-колу, пиво, все сидят, наслаждаются, болеют… В России ты приходишь, у тебя фан-сектор… Такого там нет. Есть на футболе, конечно же, Месси когда играет, там они за воротами стоят, там барабаны. В хоккее такого нет.

Здесь у нас, если посмотреть, везде барабаны, шарфы. В США — маечки, кепочки, бокал пива, может быть, виски, у детей попкорн, кока-кола и сок. И вот они сидят и все наслаждаются хоккеем во время матча», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Овечкин играет в волейбол на пляже: