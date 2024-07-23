Овечкин: американцы боятся ехать в Россию, они думают, что тут до сих пор медведи ходят

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему американцы не едут в Россию.

«Почему мы в США едем, а они к нам нет? Думаю, они боятся ехать сюда. Они думают, что тут до сих пор, что у нас медведи ходят… Ну, я думаю, так. Надеюсь, это изменится. Ну, слушай, все мои друзья, которые приезжают из Америки в Москву, они не хотят отсюда уезжать. нНу, опять же, знаешь, это каждому своё», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

В прошлом сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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