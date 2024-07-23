Овечкин рассказал, какие цели хочет достичь в карьере кроме рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, каких достижений хочет добиться до завершения карьеры, кроме рекорда по голам, который сейчас принадлежит Уэйну Гретцки.

«Я хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. Не помню сколько у меня сейчас. За два сезона можно добить. У меня итак сейчас наибольшее число игр среди российских игроков в НХЛ. Это большое достижение я считаю. При чем, это за один клуб — такое только у меня и у Малкина. Если бы не было локаута и пандемии, думаю, рекорд Гретцки был бы уже побит. Но, к сожалению, такие моменты случаются.

Также ещё раз хочется выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами, те эмоции и наслаждение, которые получили мы, наши друзья, семья, болельщики. Опять хочется ощутить», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

За карьеру в НХЛ Овечкин сыграл 1426 матчей, забив 853 гола. До рекорда Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.

Главные рекорды Александра Овечкина