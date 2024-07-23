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Овечкин рассказал, какие цели хочет достичь в карьере кроме рекорда Гретцки

Овечкин рассказал, какие цели хочет достичь в карьере кроме рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, каких достижений хочет добиться до завершения карьеры, кроме рекорда по голам, который сейчас принадлежит Уэйну Гретцки.

«Я хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. Не помню сколько у меня сейчас. За два сезона можно добить. У меня итак сейчас наибольшее число игр среди российских игроков в НХЛ. Это большое достижение я считаю. При чем, это за один клуб — такое только у меня и у Малкина. Если бы не было локаута и пандемии, думаю, рекорд Гретцки был бы уже побит. Но, к сожалению, такие моменты случаются.

Также ещё раз хочется выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами, те эмоции и наслаждение, которые получили мы, наши друзья, семья, болельщики. Опять хочется ощутить», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

За карьеру в НХЛ Овечкин сыграл 1426 матчей, забив 853 гола. До рекорда Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.

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