Нападающий «Вашингтона» Строум высказался о чувстве юмора Овечкина

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о чувстве юмора капитана клуба, российского нападающего Александра Овечкина, а также об их общении в межсезонье.

«Много ли пишет мне Овечкин? Только мемы от него приходят. Он большой поклонник мемов, поэтому он присылает мне их много… просто отправляет мемы туда и сюда, туда и обратно. У него довольно хорошее чувство юмора, поэтому всегда приятно его слышать», — приводит слова Строума журналист Марк Мастерс в соцсети Х (ранее Twitter).

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Овечкин играет в волейбол на пляже