Строум рассказал об отношении игроков «Вашингтона» к возможному падению рекорда Гретцки

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум ответил на вопрос, мечтает ли он ассистировать капитану Александру Овечкину на гол, после которого падёт рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ. Также нападающий высказался об отношении к данному событию партнёров по команде.

«Конечно. Я имею в виду, кто не мечатет об этом… Очевидно, все в команде об этом думают. Все знают, что нас ждёт, и мы рады быть частью этого события», — приводит слова Строума журналист Марк Мастерс в соцсети Х (ранее Twitter).

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

У Гретцки 894 шайба. Таким образом, от повторения рекорда канадца россиянина отделяет 41 гол.

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