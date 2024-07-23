Овечкин рассказал, вернётся ли в Россию после окончания карьеры в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, вернётся ли в Россию после окончания карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«После окончания карьеры меня не будет ничего держать в Америке? Ну, не то что держать, просто здесь в России все мои друзья, все мои родственники и Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там. Вот если, допустим, у нас заканчивается сезон, мы хотим сразу полететь домой, потому что мы скучаем по дому, по семье, по друзьям», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

За карьеру в НХЛ Овечкин сыграл 1426 матчей, забив 853 гола. До рекорда Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.

Главные рекорды Александра Овечкина