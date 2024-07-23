Овечкин рассказал, как его расстраивает отсутствие олимпийской медали

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как он расстроен тем, что в его коллекции до сих пор нет олимпийской медали.
— А тебя это действительно так сильно гложет? Ты хочешь олимпийскую медаль?
— Ну, конечно… Слушай, столько было моментов, столько было возможностей, да, и, к сожалению, медали нет… Очень рад за ребят, когда выиграли олимпийское золото, да, молодцы… Но, к сожалению, меня там не было, поэтому…
— А это в теории вообще возможно в твоей карьере сейчас?
— Ну, в теории да, но видишь, что сейчас происходит с нашей сборной. Не допускают ни на чемпионаты мира, ни на Олимпиаду, поэтому не знаю, как это всё произойдёт, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.
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