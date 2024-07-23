Овечкин рассказал о своём отношении к политике в США

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как относится к политике в США.

«Ты знаешь, я не сторонник вот этих политических дебатов и разговоров, да, там… Ну, а смысл всё равно… Своё мнение навязывать кому-то это, ну, зачем?.. У меня все друзья, они республиканцы… Это для бизнеса лучше?.. Скорее всего, да. Ну, у меня все мои друзья, реально, с кем я общаюсь, все республиканцы. Я ни одного демократа не знаю», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Напомним, за карьеру в НХЛ Овечкин сыграл 1426 матчей, забив 853 гола. До рекорда Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.

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