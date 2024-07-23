Александр Овечкин рассказал случай, когда плакал в последний раз

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей сентиментальности и вспомнил случай, когда плакал в последний раз.

— А ты сентиментальный человек, Саш?

— Ну, не очень, так бы сказал.

— А когда последний раз ты плакал?

— Плакал? Ну, скорее всего, когда умер папа. Вот. Ну, так… А так, ну, конечно, когда там фильм идёт, но ты сам понимаешь…

— А не стыдно перед супругой, когда так?

— Да нет, ну, а что, ну, ты же не специально, ты уже, ты смотришь фильм внимательно, и потом раз какой-то момент, у тебя раз слеза пошла, ты что, плачешь?.. Нет… Всё нормально, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

20 июля Александр принял участие в благотворительном матче со звёздами мирового и российского хоккея, который прошёл в Москве. Помимо Овечкина, в нём приняли участие Евгений Малкин, Павел Бучневич, Михаил Сергачёв и другие.

Овечкин играет в волейбол на пляже