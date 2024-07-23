Шуми Бабаев рассказал, сколько клубов КХЛ претендуют на Евгения Кузнецова

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев рассказал, что на экс-форварда «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролины Харрикейнз» претендуют два клуба КХЛ.

«Он прилетит в Россию, надеюсь, что в конце недели, и мы начнём потихоньку решать все эти вопросы. По поводу клубов, которые претендуют на него, у меня есть список из двух», — цитирует Бабаева ТАСС.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.