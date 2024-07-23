БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шуми Бабаев рассказал, сколько клубов КХЛ претендуют на Евгения Кузнецова

Шуми Бабаев рассказал, сколько клубов КХЛ претендуют на Евгения Кузнецова
Аудио-версия:
Комментарии

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев рассказал, что на экс-форварда «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролины Харрикейнз» претендуют два клуба КХЛ.

«Он прилетит в Россию, надеюсь, что в конце недели, и мы начнём потихоньку решать все эти вопросы. По поводу клубов, которые претендуют на него, у меня есть список из двух», — цитирует Бабаева ТАСС.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

Материалы по теме
«Его переход здорово усилит КХЛ». Сергей Бобровский — о Кузнецове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android